In Schwaz ist in der Nacht auf Samstag ein Auto von der Straße abgekommen und neben einem Wohnhaus auf der Seite liegen geblieben. Der Lenker flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nach ihm und nach Zeugen.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 2.15 Uhr auf der L 302 im Ortsgebiet von Schwaz. Als die Beamten eintrafen, fanden sie nur noch das schwer beschädigte Auto. Es war etwa sechs bis acht Meter von der Fahrbahn abgekommen und lag auf der linken Seite neben einem Wohnhaus. Vom Lenker fehlte jede Spur. Laut Zeugen stieg er selbst aus dem Wagen und lief zu Fuß davon. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Suche mit Drohne und Polizeihund

Die Polizei suchte mit einer Drohne und einer Diensthundestreife nach dem Mann, unterstützt von der Feuerwehr Schwaz. Bisher ohne Erfolg. Auch im Bezirkskrankenhaus Schwaz wurde er nicht behandelt. Wer den Unfall in der Nacht beobachtet hat oder Hinweise zum geflüchteten Lenker geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Schwaz unter 059133/7250-100 melden.