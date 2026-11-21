Der Damen-Slalom in Gurgl (Bezirk Imst, Tirol) ist geschlagen. Wir haben hier jetzt für euch das genaue Ergebnis des Ski-Events aufgeschlüsselt. Lara Colturi hat dabei ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert.

Am Wochenende des 21. und 22. Novembers macht der Ski-Alpin-Zirkus im Tiroler Gurgl Halt. Hier stehen gleich zwei Slaloms an – einmal jener der Damen, einmal jener der Herren. Am Samstag, 21. November, waren die Damen rund um Katharina Truppe, die im ersten Slalom der Saison in Levi (Finnland) aufs Podium gefahren ist, an der Reihe.

Weltcup-Slalom in Gurgl: So war der 1. Durchgang der Damen

Im ersten Durchgang haben sich aber vor allem die Österreicherinnen schwer getan, das Ergebnis war ernüchternd: Keine der sechs Skifahrerinnen lag im Heimrennen in Durchgang 1 unter den Top 15. Allgemein schafften es nur zwei auch in den zweiten Durchgang. Neben Truppe (Platz 19) durfte nur Natalie Falch (Platz 24 nach dem ersten Durchgang) noch ein zweites Mal ran. Die Führende zur Halbzeit war übrigens die Schwedin Anna Swenn-Larsson vor der für Albanien startenden Lara Colturi und Lara Della Mea aus Italien (24 bzw. 26 Hundertstel zurück).

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Nach 2. Durchgang in Gurgl: Wie der Damen-Slalom ausgegangen ist

Nachdem vor allem ab Startnummer 10 im ersten Durchgang die Sonne herausgekommen ist, startete der zweite Durchgang mit wieder nebligeren bzw. bewölkten Bedingungen. Zum kompletten Debakel wurde das Rennen schließlich für die Österreicherinnen. Nach Falch ist nämlich auch Truppe im zweiten Durchgang ausgeschieden. Das hat es zuletzt vor 30 Jahren gegeben, dass keine Österreicherin unter den Top 30 in einem Weltcup-Slalom gelandet ist. Den Sieg hat sich Lara Colturi aus Albanien geholt. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Sara Hector und die Halbzeitführende Anna Swenn-Larsson (beide Schweden). In der folgenden Infobox haben wir für euch den Endstand des Damen-Slaloms in Gurgl.

Das ist der Endstand des Gurgl-Slaloms der Damen: 1. Lara Colturi (Albanien): 1:45,47 Minuten

2. Sara Hector (Schweden): +0,27

3. Anna Swenn-Larsson (Schweden): +0,30

4. AJ Hurt (USA): +0,39

5. Hanna Aronsson Elfman (Schweden): +0,93

5. Camille Rast (Schweiz): +0,93

7. Zrinka Ljutic (Kroatien): +1,03

8. Emma Aicher (Deutschland): +1,05

9. Lara Della Mea (Italien): +1,06

10. Dzenifera Germane (Lettland): +1,11

11. Marion Chevrier (Frankreich): +1,20

12. Lena Dürr (Deutschland): +1,45

13. Paula Moltzan (USA): +1,72

14. Caitlin McFarlane (Frankreich): +1,93

15. Selina Egloff (Schweiz): +1,98

16. Katie Hensien (USA): +2,02

17. Eliane Christen (Schweiz): +2,04

18. Neja Dvornik (Slowenien): +2,15

19. Aline Höpli: +2,25

20. Martina Dubovska (Tschechien): +2,70

21. Cornelia Öhlund (Schweden): +2,74

22. Charlotte Lingg (Liechtenstein): +2,80

23. Liv Moritz (USA): +3,05

24. Marie Lamure (Frankreich): +3,55 Ausgeschieden im 2. Durchgang: Katharina Truppe (Österreich)

Natalie Falch (Österreich)

Nina O’Brien (USA)

Giulia Valleriani (Italien)

Emilia Mondinelli (Italien)

Nika Tomsic (Slowenien)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert