Unbekannte Täter haben in Breitenwang (Tirol) das Kupferdach einer Kapelle gestohlen. Dabei wurde auch der Glockenturm beschädigt. Die Polizei ermittelt.

In Breitenwang wurde das Kupferdach einer Kapelle gestohlen. Dabei wurde auch der Glockenturm beschädigt.

In Breitenwang wurde das Kupferdach einer Kapelle gestohlen. Dabei wurde auch der Glockenturm beschädigt.

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Tirol. In der Nacht von Freitag, dem 20. November, auf Samstag, den 21. November 2026, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einer Kapelle in Breitenwang (Bezirk Reutte) zu schaffen. Dabei wurde das Kupferdach der Kapelle vollständig demontiert und gestohlen.

Auch Glockenturm beschädigt

Bei dem Diebstahl wurde zudem der Glockenturm vom Dach gestoßen und beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Reutte hat die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 059133/7150 an die Polizeiinspektion Reutte gerichtet werden.

Auch Diebstahl in Innsbruck

Ein weiterer Diebstahl wurde am Samstag aus Innsbruck-Saggen gemeldet. Zwischen 1 Uhr und 15.20 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem in einer Garage abgestellten Auto. Daraus wurden eine Geldtasche und Elektronikzubehör gestohlen. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Eurobereich. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist nicht bekannt.