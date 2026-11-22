Die Beamten haben zu dieser Zeit auf der L238 im Ortszentrum von Umhausen gerade Alkoholkontrollen durchgeführt. Eigentlich wollten sie ein Auto anhalten, doch der Lenker beschleunigte plötzlich, bog auf die Ötztalstraße (B186) ab und missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten. In weiterer Folge setzte er mehrere riskante Fahrmanöver. Die Polizei verfolgte ihn und stellte unter anderem massive Geschwindigkeitsüberschreitungen fest – darunter 132 km/h (abgelesener Wert) bei zulässigen 60 km/h.

Rehgehege stoppt Flucht vor Polizei

Auf Höhe Tumpen (Gemeinde Umhausen) konnte der Fahrer zunächst zwar angehalten werden, dieser wendete sein Fahrzeug jedoch wieder und setzte seine Flucht über den Ortsteil Lehn/Platzl fort. Schließlich fuhr er über eine Forststraße durch steiles Gelände und musste auf Höhe Sattelwald wegen eines Rehgeheges sein Auto zum Stillstand bringen.

15-Jähriger muss Mopedführerschein abgeben

Drei Jugendliche flüchteten zunächst aus dem Fahrzeug, ein vierter Jugendlicher konnte angehalten werden. Letztlich haben sich auch die drei weiteren Jugendlichen wieder zum Auto zurückbegeben. Wie die Polizei berichtet, stellte sich heraus, dass der österreichische Lenker erst 15 Jahre alt war und ohne entsprechenden Führerschein das Fahrzeug seines Vaters unbefugt in Betrieb genommen hatte. Die Jugendlichen wurden schließlich nach Umhausen zurückgebracht, der Lenker seinem Vater übergeben. Seinen Führerschein der Klasse AM (Moped) musste er vorläufig abgeben. Außerdem wird er angezeigt, so die Beamten abschließend.