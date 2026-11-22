Das Weltcup-Wochenende im Tiroler Gurgl (Bezirk Imst) geht am Sonntag, 22. November 2026, in die zweite Runde. Nach den Damen am Samstag sind die Herren am Sonntag an der Reihe. Wir haben den Zwischenstand nach Durchgang 1.

Die Hoffnungen darauf, dass das Heim-Wochenende für die österreichischen Ski-Spezialisten nicht komplett in die Hose geht, liegen am Sonntag, 22. November, auf den Herren. Bei den Damen waren nur zwei heimische Fahrerinnen im zweiten Durchgang vertreten – und beide sind ausgeschieden. Der Sieg ging schließlich an Sensations-Dame Lara Colturi, die ihren Premierensieg feierte – und damit auch Albanien in die Ski-Geschichtsbücher beförderte. Alles dazu hier: Endstand vom Gurgl-Slalom der Damen: Sieg geht an Albanerin.

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So steht es im ersten Durchgang des Herren-Gurgl-Slaloms

Mit Startnummer 1 ging Atle Lie McGrath (Norwegen) ins Rennen. Die ersten beiden Österreicher sind mit den Startnummern 13 und 15 Michael Matt und Fabio Gstrein. Nach den ersten 30 Läufern führt Timon Haugan aus Norwegen mit dem Minimalvorsprung von einer Hundertstelsekunde vor seinem Landsmann Atle Lie McGrath das Rennen an. Der beste Österreicher ist derzeit Joshua Sturm auf Platz 5 mit 75 Hundertstel Rückstand. In der folgenden Infobox findet ihr immer den aktuellen Zwischenstand der Top 30 im ersten Durchgang des Gurgl-Slaloms der Herren. Der zweite Durchgang findet ab 13.30 Uhr statt.

Die Top 30 des 1. Durchgangs beim Herren-Slalom in Gurgl: 1. Timon Haugan (Norwegen): 53,65 Sekunden

2. Atle Lie McGrath (Norwegen): +0,01

3. Armand Marchant (Belgien): +0,44

4. Clement Noel (Frankreich): +0,55

5. Joshua Sturm (Österreich): +0,75

6. Henrik Kristoffersen (Norwegen): +0,76

7. Tanguy Nef (Schweiz): +0,78

8. Michael Matt (Österreich): +0,89

9. Erik Hystad Solberg (Norwegen): +1,37

10. Linus Straßer (Deutschland): +1,40

11. Steven Amiez (Frankreich): +1,43

12. Paco Rassat (Frankreich): +1,53

13. Daniel Yule (Schweiz): +1,54

14. Fabian Ax Swartz (Schweden): +1,55

15. Dominik Raschner (Österreich): +1,57

16. Albert Popov (Bulgarien): +1,67

17. Loic Meillard (Schweiz): +1,70

18. Laurie Taylor (Großbritannien): +1,77

19. Fabio Gstrein (Österreich): +1,84

20. Samuel Kolega (Kroatien): +1,91

20. Hans Grahl-Madsen (Norwegen): +1,91

22. Billy Major (Großbritannien): +2,14

23. Victor Muffat-Jeandet (Frankreich): +2,68 ausgeschieden: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien), Eduard Hallberg (Finnland), Alex Vinatzer (Italien), Oscar Andreas Sandvik (Norwegen), Matthias Iten (Schweiz), Filip Zubcic (Kroatien), Johannes Strolz (Österreich) *Zwischenstand nach 30 Läufern

©ORF Timon Haugan führt das Feld im Gurgl-Slalom der Herren nach dem ersten Durchgang knapp an.

So ist es für die Österreicher beim Herren-Slalom in Gurgl gelaufen

Die Österreicher haben sich im ersten Durchgang jedenfalls in bester Laune gezeigt. Nach 30 Startnummern liegt Sturm eben auf Platz 5, der zweitbeste Österreicher ist Michael Matt auf Rang 8. Ebenfalls stark mit dabei ist Dominik Raschner auf Platz 15. Auf Rang 19 liegt derzeit noch Fabio Gstrein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 11:22 Uhr aktualisiert