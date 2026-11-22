Am heutigen Sonntag, 22. November 2026, hat der Herren-Slalom in Gurgl (Bezirk Imst, Tirol) stattgefunden. Wir haben hier jetzt das Endergebnis für euch - und wissen genau, wer gewonnen hat und wo die Österreicher liegen.

Am Wochenende rund um den 21. und 22. November 2026 hat das Weltcup-Wochenende in Gurgl in Tirol stattgefunden. Nachdem am Samstag die österreichischen Damen vor Heimkulisse in eine historische Pleite geschlittert sind, galt es für die Herren, anzuschreiben und das Wochenende für die Heimfans doch noch erfreulich zu gestalten. Wie es nach dem ersten Durchgang gestanden ist, erfahrt ihr hier: 1. Durchgang: Zwischenstand im Gurgl-Slalom der Herren.

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So ist es im zweiten Durchgang gelaufen – wer in Gurgl gewonnen hat

Vor dem zweiten Durchgang hat dann etwas Schneefall eingesetzt, der für die Fahrer selbst aber keine Probleme darstellte. Zusätzlich dazu ist auch der Nebel stellenweise immer wieder ein wenig in den Hang gezogen, war insgesamt aber wohl – ähnlich dem Schneefall – unproblematisch für die Fahrer. Den Sieg hat sich bei winterlichen Bedingungen schließlich Timon Haugan aus Norwegen geholt. Hinter ihm sind noch sein Landsmann Eirik Hystad Solberg und der Schweizer Tanguy Nef auf das Podest gefahren. Auf Platz 5 landete als bester Österreicher Michael Matt. In der folgenden Infobox (folgt in Kürze) haben wir für euch den Endstand nach dem zweiten Durchgang in Gurgl.

Der Endstand des Gurgl-Slaloms der Herren: 1. Timon Haugan (Norwegen): 1:42,55 Minuten

2. Eirik Hystad Solberg (Norwegen): +0,60

3. Tanguy Nef (Schweiz): +0,88

4. Armand Marchant (Belgien): + 1,00

5. Michael Matt (Österreich): +1,11

6. Samuel Kolega (Kroatien): +1,26

6. Fabian Ax Swartz (Schweden): +1,26

8. Laurie Taylor (Großbritannien): +1,47

9. Jett Seymour (USA): +1,50

10. Steven Amiez (Frankreich): +1,54

11. Clement Noel (Frankreich): +1,58

12. Joshua Sturm (Österreich): +1,74

12. Paco Rassat (Frankreich): +1,74

14. Hans Grahl-Madsen (Norwegen): +1,86

15. Auguste Aulnette (Frankreich): +1,88

16. Daniel Yule (Schweiz): 1,89

17. Antonie Azzolin (Frankreich): +1,92

18. Linus Strasser (Deutschland): +2,05

19. Fabio Gstrein (Österreich): +2,19

20. Loic Meillard (Schweiz): +2,29

21. Sam Maes (Belgien): +2,54

22. Benjamin Ritchie (USA): +2,59

23. Dominik Raschner (Österreich): +2,61

24. Tobias Kastlunger (Italien): +2,77

25. Adrian Pertl (Österreich): +2,88 ausgeschieden im 2. Durchgang: Billy Major (Großbritannien), Albert Popov (Bulgarien), Jesper Pohjolainen (Finnland), Henrik Kristoffersen (Norwegen), Atle Lie McGrath (Norwegen

©ORF Der Gurgl-Slalom der Herren hat einen norwegischen Doppelsieg gebracht.

Das Ergebnis der Österreicher beim Gurgl-Slalom

Neben Matt als bestem Österreicher landeten auch noch vier weitere ÖSV-Athleten im Klassement und haben damit Punkte gemacht. Joshua Sturm ist nach Platz 5 im ersten Durchgang auf den 12. Platz zurück gerutscht, Fabio Gstrein wurde 19. Auf den Plätzen 23 und 25 platzierten sich noch Dominik Raschner und Adrian Pertl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 14:28 Uhr aktualisiert