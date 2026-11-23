Weil sie ihren Umzug nicht gemeldet hat, steht eine 20-jährige Tirolerin nun vor einer tausende Euro schweren Rückzahlung - und außerdem unter Betrugsverdacht.

Im Jänner 2026 ist eine 20-jährige Österreicherin in Innsbruck umgezogen – und zwar ohne das dem Staat zu melden, so zumindest die Vorwürfe. Das Problem hierbei: Sie soll weiterhin Mindestsicherung bezogen haben. Diese ist aber durch den Wechsel ihres Wohnsitzes erloschen, da die Mietunterstützung objektgebunden ist und das Einkommen aller im neuen Haushalt lebenden Personen mit einberechnet wird, wie die Polizei nun in einer Aussendung berichtet.

Hoher vierstelliger Betrag als Schaden

Damit soll die 20-Jährige zwischen Jänner und September 2026 Mindestsicherung bezogen haben, die sie eigentlich nicht beziehen hätte dürfen. Die Höhe des finanziellen Schadens? „Ein hoher vierstelliger Betrag“, so die Polizei. Das Geld muss sie jetzt zurückzahlen, zudem ist sie als mutmaßliche Sozialleistungsbetrügerin „gebrandmarkt“.

Was bei Sozialleistungsbetrug droht

Übrigens: Sozialleistungsbetrügern droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Etwas differenzierter sieht es bei der Sozialhilfe bzw. der bedarfsorientierten Mindestsicherung – wie in diesem Fall – aus. Laut Bundeskriminalamt steht es den Ländern in diesen Fällen frei, „Verstöße ungeachtet der gerichtlichen Straftatbestände unter Verwaltungsstrafe zu stellen“. Diese Strafen reichen dann bis 4.000 Euro hinauf. Zudem veranlassen die auszahlenden Stellen Rückforderungs- und Einbehaltungsbescheide an die Leistungsbezieher in der Höhe des Schadens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 10:30 Uhr aktualisiert