Nach dem verheerenden Brand vor einer Woche in Obsteig, Bezirk Imst, steht eine Bauernfamilie nun vor dem Nichts. Im Gespräch mit 5 Minuten schildert die Tochter ihre aktuelle Situation, und bedankt sich bei allen Helfern.

Am Montag, den 16. November, um kurz vor 23 Uhr bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Nassereith einen Feuerschein am Himmel, auch Brandgeruch nahmen die Beamten wahr. Kurz darauf entdeckten sie den bereits fortgeschrittenen Stallbrand. Mehrere Feuerwehren rückten aus, der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an. Der 57-jährige Besitzer des Gutes und eine 70-jährige Frau konnten aus dem angrenzenden Wohngebäude gerettet werden. Die beiden Bewohner, sowie zwei Ersthelferinnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

©FF Silz Auch das Wohnhaus der Familie wurde von dem Brand stark in Mitleidenschaft gezogen.

Bewohner von Obsteig helfen zusammen

Die Menschen im Ort sind erschüttert über den Vorfall, und tun alles um die Familie zu unterstützen. Die Tochter des Besitzers zeigt sich von der Hilfsbereitschaft überwältigt: „Die Nachbarn, die Bauern, der Bürgermeister, uns hat gefühlt das ganze Dorf geholfen. Wir hatten keine Sekunde das Gefühl, alleine zu sein.“ Auch alle Tiere konnten aus dem brennenden Stall gerettet werden, Schweine, Ziegen und Enten sind bei benachbarten Bauern untergebracht. Die Pferde und Rinder haben am Hof einen provisorischen Unterstand gefunden, auch Futterspenden in Form von Heu und Stroh haben die Familie erreicht. Für die landwirtschaftlichen Geräte stellten die Helfer ein Zelt als Unterstand zur Verfügung.

„Wir kommen zurück“

„Für den Wiederaufbau werden wir noch Zeit brauchen. Direkte Pläne haben wir noch keine, aber wir kommen zurück“, sagt die 26-Jährige. Sie und ihr Vater kämen derzeit bei Verwandten unter. Sie fügt hinzu: „Papa und ich lassen uns nicht unterkriegen.“ Die Aktion „Netzwerk Tirol hilft“ hat währenddessen ein Spendenkonto eingerichtet, und ruft zur Mithilfe auf, um der Familie eine Rückkehr ins Leben zu ermöglichen.