Tragischer Unfall in Tirol: Ein 43-Jähriger kam am Montagabend von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto rund 50 Meter einen bewaldeten Hang hinunter. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Einsatzkräfte stiegen zu dem leblos im Hang liegenden Autofahrer hinab und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Aufgrund seiner schweren Verletzungen kam für den 43-Jährigen allerdings jede Hilfe zu spät.

Die Einsatzkräfte stiegen zu dem leblos im Hang liegenden Autofahrer hinab und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Aufgrund seiner schweren Verletzungen kam für den 43-Jährigen allerdings jede Hilfe zu spät.

Am Montag, dem 23. November 2026, war ein 43-jähriger Österreicher vermutlich gegen 20.50 Uhr auf der B175 vom Niederndorferberg (Bezirk Kufstein) talwärts unterwegs. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der trockenen Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte einen bewaldeten Hang hinunter und kam rund 50 Meter unterhalb der Straße zum Stillstand. Der Lenker, der laut Polizei nicht angegurtet war, dürfte während des Absturzes durch die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei entdeckt Unfallwagen

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die Straßenmeisterei Kufstein verständigt, da sich größere Äste auf der Fahrbahn befanden. Im Zuge der Aufräumarbeiten entdeckte ein Mitarbeiter gegen 21.30 Uhr das abgestürzte Auto im Wald und alarmierte die Rettungskräfte.

Reanimationsversuche blieben erfolglos: 43-Jähriger tot

Die Einsatzkräfte stiegen zu dem leblos im Hang liegenden Autofahrer hinab und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Aufgrund seiner schweren Verletzungen kam für den 43-Jährigen allerdings jede Hilfe zu spät. Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Niederndorferberg und Niederndorf, die Straßenmeisterei Kufstein, die Rettung, die Bergrettung samt First Respondern sowie ein Notarztteam. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Niederndorf geführt.