Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Montagabend auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol für einen Großeinsatz. Insgesamt 14 Fahrzeuge waren an einer Massenkarambolage beteiligt. Neun Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt.

Am Montag, dem 23. November 2026, kam es gegen 17.10 Uhr auf der A12 bei Pettnau (Bezirk Innsbruck-Land) in Fahrtrichtung Westen zu einer Massenkarambolage. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge mit 16 Insassen in den Unfall verwickelt.

Nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen

Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein 56-jähriger Österreicher zunächst auf das vor ihm fahrende Auto eines 59-Jährigen aufgefahren sein. In dessen Fahrzeug befand sich auch seine 60-jährige Ehefrau. Mehrere nachfolgende Autofahrer konnten daraufhin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachten ineinander. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Auch ein Kind unter den Verletzten

Bei der Massenkarambolage wurden insgesamt neun Menschen verletzt. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen, acht weitere Personen, darunter ein Kind, wurden leicht verletzt. Bei sämtlichen Fahrzeuglenkern wurden Alkotests durchgeführt. Diese verliefen allesamt negativ.

Autobahn über zwei Stunden komplett gesperrt

Lediglich drei Autofahrer konnten die Unfallstelle mit ihren Fahrzeugen selbstständig verlassen. Die übrigen elf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dafür waren insgesamt sieben Abschleppfahrzeuge im Einsatz. Die A12 war zwischen 17.13 und 19.38 Uhr in Fahrtrichtung Westen vollständig gesperrt.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Neben 15 Rettungswagenbesatzungen samt Notärzten standen 24 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen sowie sechs Fahrzeuge der ASFINAG im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.