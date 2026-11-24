Gegen 13.05 Uhr wurde das Opfer am Montag auf dem Parkplatz von einem Mann in englischer Sprache mit deutlichem britischem Akzent angesprochen. Der Unbekannte gab vor, ein akutes Problem mit seiner Bankomatkarte zu haben und dringend Bargeld zu benötigen, da er selbst nichts abheben könne. Aus Hilfsbereitschaft willigte der 26-Jährige ein, dem Mann mit Bargeld auszuhelfen – unter der Bedingung, dass der Betrag im Gegenzug sofort überwiesen werde. Der Täter ging darauf ein und zeigte dem Österreicher kurz darauf auf seinem Smartphone eine vermeintliche Bestätigung über eine Online-Überweisung in Höhe von 500 britischen Pfund.

Geldeingang am Konto blieb aus

Im Glauben, das Geld sei bereits auf dem Weg auf sein Konto, händigte der 26-Jährige dem Unbekannten den entsprechenden Gegenwert – einen mittleren dreistelligen Eurobetrag – in bar aus. Nach der Geldübergabe stieg der Täter in ein Auto und verließ das Gelände. Als der erhoffte Geldeingang auf dem Konto des Österreichers jedoch ausblieb, flog der Schwindel auf: Eine tatsächliche Überweisung hatte nie stattgefunden, bei der gezeigten Bestätigung handelte es sich offenbar um eine Fälschung. Der 26-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.