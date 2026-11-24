Ein medizinischer Notfall während der Fahrt hat am Dienstagvormittag auf der Tiroler Straße (B171) zu einem Frontalzusammenstoß geführt. Ein 87-jähriger Pkw-Lenker prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Lkw,

Gegen 08.15 Uhr war der 87-jährige Österreicher von Schwaz kommend in Richtung Westen unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 55,00 im Gemeindegebiet von Weer (Bezirk Schwaz, Tirol) geriet der Mann aufgrund eines plötzlichen gesundheitlichen Problems mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem Schwerfahrzeug eines 55-jährigen Österreichers.

Keine sichtbaren Verletzungen

Der Lkw-Lenker reagierte geistesgegenwärtig, blieb selbst unverletzt und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Bei der Erstversorgung an der Unfallstelle konnten die Einsatzkräfte bei dem 87-Jährigen keine sichtbaren Verletzungen feststellen. Dennoch wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Rettungswagen in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch die Wucht des Aufpralls erheblicher Sachschaden.