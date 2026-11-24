Ein nicht alltäglicher Einsatz sorgte bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwaz (Tirol) für besondere Momente: Ein kleiner Junge hatte sich mit dem rechten Zeigefinger in einer Öffnung einer Tischplatte verfangen und brauchte Hilfe.

Da der Finger des Buben bereits stark angeschwollen war, schlugen alle Versuche fehl, ihn ohne Hilfsmittel herauszuziehen. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwaz zur Unterstützung alarmiert. Vor Ort griffen die Feuerwehrleute auf einen speziellen Maschinenunfallkoffer zurück, der für genau solche filigranen Rettungsaktionen mit kompaktem Kleinwerkzeug ausgestattet ist.

„Held des Tages“

Mit viel Fingerspitzengefühl und äußerster Vorsicht arbeiteten sich die Helfer vor – nach rund 15 Minuten konnte der Bub schließlich unversehrt aus der Tischplatte befreit werden. Zur weiteren medizinischen Abklärung und Versorgung wurde der kleine Patient im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Für die beteiligten Einsatzkräfte stand nach dem gelungenen Einsatz fest: Aufgrund seiner großen Geduld und Ruhe war der Bub der wahre „Held des Tages“.