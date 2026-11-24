Bei einem Zwischenfall in einem Linienbus der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) wurde am Dienstagnachmittag, dem 24. November 2026, ein elfjähriges Mädchen verletzt. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 13.40 Uhr war das Mädchen heute Dienstag mit einem stark besetzten Bus der Linie J von der Haltestelle „Landesmuseum“ in Richtung Patscherkofel unterwegs. Aufgrund des großen Fahrgastaufkommens musste die Elfjährige im Bereich der hintersten Tür stehen. Als der Bus von der Hunoldstraße nach links in die Anzengruberstraße (Richtung Osten) abbog, verlor eine bislang unbekannte Frau das Gleichgewicht und stürzte gegen das Mädchen sowie weitere Passagiere.

Ärzte stellten Speichenbruch fest

Durch den Zusammenprall wurde das rechte Handgelenk des Kindes stark überstreckt. Auf die unmittelbare Nachfrage der Frau, ob etwas passiert sei, verneinte das Mädchen dies zunächst – zu diesem Zeitpunkt verspürte es noch keine Beschwerden. Erst nachdem die Elfjährige den Bus an der Haltestelle „Tivoli“ verlassen hatte, setzten starke Schmerzen ein. Ihre Mutter brachte sie daraufhin in die Klinik, wo die Ärzte eine Radiusfraktur (Speichenbruch) diagnostizierten.

Betroffene Frau soll sich bei der Polizei melden

Bei der gesuchten Busfahrenden soll es sich um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau handeln, die vermutlich blondes, schulterlanges Haar hat. Die Polizei ersucht die betroffene Frau sowie weitere Fahrgäste, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck in Verbindung zu setzen.