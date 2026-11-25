In der Nacht auf Dienstag kam es im Gemeindegebiet von Radfeld zu mehreren Diebstählen aus unversperrten Fahrzeugen. Eine bisher unbekannte Täterschaft erbeutete dabei einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen Montag, dem 23. November 2026 (ab 17.30 Uhr), und Dienstag, dem 24. November 2026 (bis 07.00 Uhr) in Radfeld (Bezirk Kufstein, Tirol). Die Täter nutzten die Gelegenheit und durchsuchten zwei unversperrte Autos. Dabei entwendeten sie insgesamt drei Geldbörsen sowie eine Ledertasche samt dem darin befindlichen Bargeld.

Teile der Beute auf Feld entdeckt

Ein Teil des Diebesguts tauchte bereits kurz darauf wieder auf: Eine aufmerksame Passantin fand zwei der gestohlenen Geldbörsen in einem nahegelegenen Feld und gab sie bei der Polizeiinspektion Kramsach ab, das Bargeld fehlte jedoch. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte zudem eine Kriminaldienststreife die ebenfalls geleerte Ledertasche sicherstellen.

Polizei bittet um Mithilfe

Erste Erhebungen sowie Befragungen von Anwohnern im Umfeld der Tatorte brachten bislang keine heiße Spur zu den Tätern. Die Polizeiinspektion Kramsach ersucht daher mögliche Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Radfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 059133-7213 zu melden.