Eigentlich wollte eine 20-Jährige in Tirol einem Mann aus der Patsche helfen. Doch statt ihr Geld zurückzubekommen, blieb die junge Frau auf einem Schaden von mehreren Hundert Euro sitzen.

Eine vermeintliche Notlage wurde einer 20-jährigen Österreicherin in Brixlegg (Bezirk Kufstein) zum Verhängnis. Am Montag, dem 23. November 2026, wurde die junge Frau gegen 15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser erklärte ihr auf Englisch mit britischem Akzent, dass seine Bankkarte nicht funktioniere. Er benötige jedoch dringend Geld für Benzin, um zu seinem Hotel in Innsbruck zurückfahren zu können.

Unbekannter täuschte Überweisung vor

Die 20-Jährige erklärte sich bereit, dem Mann zu helfen und ihm Bargeld zu geben. Im Gegenzug überwies der Unbekannte der jungen Frau vermeintlich einen hohen dreistelligen Pfundbetrag mittels Online-Banking. Anschließend fuhr die 20-Jährige gemeinsam mit dem Mann zu einem Geldinstitut in Brixlegg, wo sie ihm einen hohen dreistelligen Eurobetrag übergab.

Geld kam nie an: Täter nicht mehr erreichbar

Auf die versprochene Überweisung wartet die junge Frau bislang vergeblich. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte mittlerweile ihre Telefonnummer blockiert. Auch die von ihm verwendete englische Telefonnummer ist nicht mehr aktiv. Der 20-Jährigen entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Eurobereich. Zuständig für den Fall ist die Polizeiinspektion Kramsach.