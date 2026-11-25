Ein 80-Jähriger krachte am Dienstag in Westendorf gegen einen Stein. Trotz einer Kopfverletzung setzte er seine Fahrt fort und hinterließ eine Ölspur. Ein Alkotest verlief positiv.

Ein Verkehrsunfall mit ungewöhnlichem Verlauf ereignete sich am Dienstag, dem 24. November 2026, im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Gegen 16.40 Uhr war ein 80-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der L204 in Westendorf in Richtung Windau unterwegs. Als er auf Höhe Holzham 117 in die Gemeindestraße Richtung Lend abbiegen wollte, kollidierte sein Fahrzeug mit einem Stein. Dabei erlitt der Mann eine Kopfverletzung unbestimmten Grades.

Trotz Unfall einfach weitergefahren

Anstatt seine Fahrt zu beenden, fuhr der 80-Jährige bis nach Hopfgarten im Brixental weiter. Auf der gesamten Strecke verlor das beschädigte Fahrzeug Öl. Erst auf der B170 im Bereich eines Sägewerks in Neuschmied blieb das Auto schließlich liegen. Bei der Polizeiinspektion Kirchberg ging daraufhin eine Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Lenker ein.

Alkotest positiv: Führerschein abgenommen

Ein von der Polizei durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Dem 80-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Rettung brachte den verletzten Mann in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Sein beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der B170 zu wechselseitigen Anhaltungen des Verkehrs. Wie stark der Mann alkoholisiert war, gab die Polizei nicht bekannt.