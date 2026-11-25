Einbrecher schlugen am Dienstagnachmittag in Innsbruck-Hötting zu. Sie brachen gewaltsam in eine Wohnung ein, durchwühlten mehrere Räume und entkamen mit Schmuck und einem Laptop.

Unbekannte brachen in eine Erdgeschosswohnung in Innsbruck-Hötting ein und stahlen Schmuck sowie einen Laptop.

Unbekannte brachen in eine Erdgeschosswohnung in Innsbruck-Hötting ein und stahlen Schmuck sowie einen Laptop.

Ein Einbruch beschäftigt derzeit die Polizei in Innsbruck. Am Dienstag, dem 24. November 2026, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 16 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Hötting. Die Einbrecher gelangten zunächst in den Garten und brachen anschließend eine Tür auf.

Einbrecher durchwühlen mehrere Räume

In der Wohnung angekommen, durchsuchte die unbekannte Täterschaft mehrere Räume. Aus einem Kleiderschrank im Schlafzimmer wurde eine größere Anzahl an Schmuckstücken gestohlen. Auch ein Laptop, der sich auf dem Wohnzimmertisch befand, wurde mitgenommen.

Schadenshöhe noch unbekannt

Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Schaden ist, konnte die Polizei bislang nicht beziffern. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zuständig für den Fall ist die Polizeiinspektion Innsbruck-Hötting.