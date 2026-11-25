Mit Beginn der Adventzeit verstärkt die Tiroler Polizei ihre Alkohol- und Drogenkontrollen. Heuer wurden bereits 277 Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verzeichnet.

Die Tiroler Polizei führt während der Adventzeit verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durch.

Die Tiroler Polizei führt während der Adventzeit verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durch.

Christkindlmärkte, Punschstände und Weihnachtsfeiern haben in den kommenden Wochen Hochsaison. Die Tiroler Polizei nimmt die Adventzeit zum Anlass, ihre Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr zu verstärken. Neben Kontrollen im routinemäßigen Streifendienst sind auch gezielte Schwerpunktaktionen und Großkontrollen auf dem gesamten Tiroler Straßennetz geplant.

Tausende alkoholisierte Lenker in Tirol erwischt

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, wurden heuer bis Ende Oktober bereits rund 204.000 Fahrzeuglenker auf Alkohol getestet. Bei mehr als 3.000 Lenkern wurde eine Alkoholisierung von mindestens 0,5 Promille festgestellt. Weitere 978 Lenker wurden wegen Beeinträchtigung durch Drogen zur Anzeige gebracht. Insgesamt wurden heuer in Tirol bislang 277 Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verzeichnet.

Auch Restalkohol am nächsten Morgen nicht unterschätzen

Besonders häufig werde laut Polizei die Wirkung von Restalkohol unterschätzt. Bereits bei einem Promillewert von 1,0 steige das Unfallrisiko auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille auf das Zwölffache und bei 1,8 Promille sogar auf das Dreißigfache. Da der Körper laut Polizei pro Stunde lediglich rund 0,1 Promille abbaut, sei auch am Morgen nach einer Weihnachtsfeier besondere Vorsicht geboten.

Polizei appelliert: Heimfahrt rechtzeitig planen

Die Tiroler Polizei rät dazu, bereits vor dem Besuch eines Christkindlmarktes oder einer Weihnachtsfeier die sichere Heimfahrt zu organisieren. Öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder Fahrgemeinschaften mit einem nüchternen Fahrer bieten sich als Alternativen an. Fahrräder und E-Scooter seien im alkoholisierten Zustand hingegen keine sichere Alternative. Neben hohen Geldstrafen und einem möglichen Führerscheinentzug können Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auch schwerwiegende gesundheitliche und rechtliche Folgen haben.

Infobox: Alkohol- und Drogenkontrollen in Tirol 2026 Bilanz bis Ende Oktober: Rund 204.000 Alkoholtests

2.022 Lenker mit mindestens 0,8 Promille

1.051 Lenker mit 0,5 bis unter 0,8 Promille

978 Anzeigen wegen Beeinträchtigung durch Drogen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert