Ein Wohnungsbrand in Oberhofen im Inntal hat einer fünfköpfigen Familie ihr Zuhause genommen. Nun wendet sich die Gemeinde mit einem dringenden Hilfeaufruf an die Bevölkerung.

Nach einem schweren Wohnungsbrand in Oberhofen im Inntal benötigt eine fünfköpfige Familie dringend eine neue Unterkunft.

Nach einem schweren Wohnungsbrand in Oberhofen im Inntal benötigt eine fünfköpfige Familie dringend eine neue Unterkunft.

Wenige Wochen vor Weihnachten hat eine Familie aus Oberhofen im Inntal (Bezirk Innsbruck-Land) ihr Zuhause verloren. Am Montagabend, dem 23. November 2026, brach gegen 21.15 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Mittlerweile ist das gesamte Wohnhaus unbewohnbar.

Ehepaar und drei Kinder kamen ins Krankenhaus

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, mussten mehrere Bewohner des Hauses von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt 60 Mitglieder der Feuerwehren Oberhofen und Telfs standen im Einsatz. Im Zuge der Löscharbeiten mussten auch Teile des Daches und der Zwischendecke geöffnet werden. Ein Ehepaar und seine drei Kinder wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen beziehungsweise aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht.

Familie braucht dringend eine neue Wohnung

Nach dem verheerenden Brand steht die fünfköpfige Familie ohne Wohnung da. Nun ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gefragt: Die Gemeinde Oberhofen im Inntal sucht nach einer geeigneten Unterkunft für die beiden Erwachsenen und ihre drei Kinder. Wer eine Wohnung zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich bei der Gemeinde zu melden.

Brandursache noch unklar

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache ist allerdings noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.