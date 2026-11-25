„Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen des Antrags sollte nicht dazu führen, dass eine Familie um 18.000 Euro Kinderbetreuungsgeld umfällt“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz anlässlich des Falls einer Tiroler Familie, die den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld falsch ausgefüllt hatte. Familie L. hatte sich an die Volksanwaltschaft gewandt.

Volksanwalt biss auf Granit

Volksanwalt Achitz hatte dann Familienministerin Claudia Bauer ersucht, die Möglichkeit auf Nachsicht zu prüfen, ist aber auf Granit gestoßen. Achitz fordert Korrekturmöglichkeiten: „Das Parlament sollte die Regeln vereinfachen. Volksanwaltschaft und AK haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das System zu kompliziert und unflexibel ist. Familien sollten vor jedem Schritt gut beraten werden, damit solche Fehler nicht passieren.“

Das war passiert

Konkret hatte Herr L. im Antragsformular seinen Namen statt den seiner Frau angegeben. Jahrelang hat er Kinderbetreuungsgeld bezogen, obwohl er weiter arbeiten gegangen ist. Das Gesetz sieht hier keine Korrekturmöglichkeit vor. Im Nachhinein forderte die Behörde dann 18.000 Euro zurück. Rechtlich korrekt, aber moralisch fragwürdig, denn das Geld würde der Familie ja zustehen, es wurde nur auf den falschen Namen beantragt.