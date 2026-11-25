In Wiesing (Schwaz/Tirol) ist am Mittwochvormittag ein 50-jähriger Arbeiter mit einem Montagekorb zu Boden gestürzt. Der Korb hatte sich von einem fahrenden Traktor gelöst. Der Mann kam ins Krankenhaus Schwaz.

Wie schwer er verletzt ist, ist nicht bekannt.

Wie schwer er verletzt ist, ist nicht bekannt.

Zwei Arbeiter brachten laut Polizei gegen 10.05 Uhr in der Rofansiedlung Beleuchtung an. Der 50-Jährige stand dabei im Montagekorb eines Traktors. Sein Kollege lenkte den Traktor in Schrittgeschwindigkeit Richtung Norden zum nächsten Montageort.

Ursache noch unklar

Warum der Korb abstürzte, ist noch offen. Entweder versagte die hydraulische Verriegelung oder die Aufhängung des Korbs brach. Der Arbeiter wurde vom Notarzt erstversorgt und dann von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Wie schwer er verletzt ist, ist nicht bekannt.