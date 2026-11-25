Auf einer Baustelle in Kramsach (Kufstein/Tirol) ist am Mittwoch eine Deckenschalung eingebrochen. Drei Arbeiter stürzten samt Schalung in die Tiefe und kamen ins Krankenhaus Kufstein.

Die drei Männer im Alter von 28, 33 und 45 Jahren betonierten laut Polizei gegen 11.35 Uhr eine Decke. Sie standen dabei auf der etwa sieben bis acht Meter hohen Deckenschalung. Als die Decke ungefähr zur Hälfte mit Beton gefüllt war, brach die Schalung. Die Arbeiter stürzten mitsamt der Schalung auf die darunterliegende Betondecke.

Kollegen bargen die Verletzten

Andere Arbeiter auf der Baustelle holten die drei rasch heraus. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung alle Verletzten ins Krankenhaus Kufstein. Wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kramsach und Rattenberg, Rettung, Notarzt und zwei Polizeistreifen. Warum die Schalung nachgab, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.