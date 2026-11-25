Weil eine Autofahrerin in Innsbruck (Tirol) wegen eines E-Scooter-Fahrers voll bremsen musste, krachte ein Auto in ihr Heck. Der E-Scooter-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei sucht ihn und Zeugen.

Ob der E-Scooter-Fahrer gefunden wird, hängt nun auch von Hinweisen aus der Bevölkerung ab.

Ob der E-Scooter-Fahrer gefunden wird, hängt nun auch von Hinweisen aus der Bevölkerung ab.

Die 38-Jährige war laut Polizei am Mittwoch gegen halb sechs auf der Holzhammerstraße Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit dem Innrain bog sie bei grün blinkender Ampel nach rechts ab. Dabei bemerkte sie einen dunkel gekleideten E-Scooter-Fahrer, der über den Schutzweg Richtung Süden fuhr. Sie bremste sofort voll und verhinderte so einen Zusammenstoß mit ihm.

Auto prallte ins Heck

Ein 27-Jähriger, der hinter ihr fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck ihres Autos. Die 38-Jährige wurde verletzt, wie schwer, ist nicht bekannt. Sie ging selbst zum Arzt. Der E-Scooter-Fahrer hat den Unfall laut Polizei offenbar bemerkt, fuhr aber auf dem Gehsteig Richtung Süden weiter. Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet den E-Scooter-Fahrer und Zeugen, sich unter 059133/7591-100 zu melden.