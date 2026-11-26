Unbekannte Täter sind in der Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck in eine Wohnung eingebrochen und haben von dort diverse Wertgegenstände mitgehen lassen.

Wie die Polizei nun berichtet, hat sich der Einbruch zwischen Montag, 23. November 2026 gegen 12 Uhr, und Mittwoch, 25. November gegen 11 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind in die Wohnung in der Andreas-Hofer-Straße eingebrochen und haben aus dieser gleich mehrere Wertgegenstände des Besitzers mitgehen lassen. Laut der Beamten ist dabei ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden, heißt es in einem Bericht abschließend.