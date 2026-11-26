Der starke Schneefall hat in Tirol am Donnerstagmorgen und -vormittag, 26. November, für gröbere Probleme im Straßenverkehr gesorgt. Auch der Bahn- und Flugbetrieb war teilweise gestört.

Zahlreiche Unfälle haben auf der schneeglatten Straße für Staus in Tirol gesorgt, auch die Fernpassstraße musste zwischen Nassereith und dem Lermooser Tunnel gesperrt werden. Unter anderem sind laut ORF auch zwei Busse verunfallt – so auf der Brennerstraße und in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land). Zusätzlich dazu sind Busse und LKW hängengeblieben und haben dementsprechend ebenfalls für Staus gesorgt. Betroffen vom Wintereinbruch war aber nicht nur der Straßenverkehr.

Zugverbindung nach Südtirol gesperrt, Flüge gestrichen

Auch für die Zugverbindung zwischen Sillian (Osttirol) und Innichen (Südtirol, Italien) wurden die winterlichen Verhältnisse zum Stolperstein. Sie musste gesperrt werden. Es wurde zwar ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, in dem Bereich sollte man laut ÖBB derzeit dennoch bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit einplanen. Der Innsbrucker Flughafen war ebenfalls ganz in weiß getaucht. In weiterer Folge wurden einige Flüge gestrichen. Die Flüge aus Wien und Amsterdam wurden umgeleitet, jener nach Wien gestrichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert