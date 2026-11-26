Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein LKW-Fahrer (33) in Osttirol. Der Mann war mit Sommerreifen auf der Virgentalstraße unterwegs, geriet ins Rutschen und stürzte mit dem Fahrzeug mehrere Meter über steiles Gelände ab.

Der 33-jährige Rumäne dürfte die winterlichen Fahrbahnverhältnisse wohl deutlich unterschätzt haben. Mit Sommerreifen lenkte er einen LKW über die Virgentalstraße in Richtung Matrei in Osttirol. Infolgedessen geriet er ins Rutschen, stieß gegen eine Leitschiene und stürzte mehrere Meter über steiles Gelände ab. Dort kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Lenker leicht verletzt

Er und seine beiden Mitfahrer hatten Glück im Unglück. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol erlitt der Lenker lediglich eine leichte Verletzung. Die anderen zwei blieben unverletzt. Im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr Virgen sowie der Rettungsdienst.