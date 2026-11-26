Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochabend in einem Veranstaltungszentrum in Innsbruck. Ein 64-jähriger Mann wurde von umstürzenden Glasplatten getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er an deren Folgen starb.

Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er an deren Folgen starb.

Am Mittwoch, dem 25. November 2026, kam es gegen 19 Uhr in den Räumlichkeiten eines Innsbrucker Veranstaltungszentrums zu einem tödlichen Unfall. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, wollte ein 64-jähriger Österreicher dort gelagerte Glasplatten verschieben.

Von Glasplatten getroffen: 64-Jähriger stirbt bei Unfall in Innsbruck

Dabei gerieten die Glasplatten ins Kippen und stürzten auf den 64-Jährigen. Der Mann erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass er an deren Folgen starb. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.