Gegen 03.45 Uhr wurde heute Freitag eine 42-jährige Hausbewohnerin durch den Alarm auf eine starke Rauchentwicklung in der geschlossenen Garage aufmerksam.

Ein ausgelöster Rauchmelder hat in den frühen Morgenstunden des Freitags (27. November) eine Familie in Natters (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) rechtzeitig vor einem Brand gewarnt. Nachdem der Rauchmelder anging, reagiert die Frau geistesgegenwärtig: Sie weckte umgehend ihren Ehemann, wählte den Notruf und brachte ihre beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren ins Freie in Sicherheit.

Dichter Rauch im Haus

Der 33-jähriger Schwager der Frau eilte ebenfalls zum Haus, um erste Lösch- oder Rettungsmaßnahmen in der Garage einzuleiten. Da sich das elektrische Garagentor jedoch nicht mehr öffnen ließ, scheiterten diese Versuche. In der Zwischenzeit breitete sich der dichte Rauch bereits im gesamten Einfamilienhaus aus.

Feuerwehr öffnet Tor mit Motorsäge

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Natters rückte an und verschaffte sich mit einer Motorsäge Zugang durch das blockierte Garagentor. Im Inneren konnten die Einsatzkräfte den Brandherd rasch in einem Regal lokalisieren. Als Ursache stellten sich zwei stark verschmorte Akkus von Elektrowerkzeugen heraus, die zusammen mit weiteren beschädigten Gegenständen in Wassereimern ins Freie gebracht und gekühlt wurden.

Schwager wurde in die Klinik Innsbruck gebracht

Der 33-jährige Schwager wurde nach dem Einsatz zur weiteren medizinischen Abklärung von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Am Gebäude sowie in der Garage entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.