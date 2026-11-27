Donnerstagnachmittag, am 26. November 2026 gegen 17 Uhr, ist es in der Prinz-Eugen-Straße in Innsbruck direkt vor einer Polizeistreife zu einem Auffahrunfall gekommen. Was danach passierte, damit rechneten die Beamten wohl nicht.

Im Zuge der Unfallaufnahme hat sich nämlich herausgestellt, dass der 29-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt, mit Kennzeichen fuhr, die als gestohlen gemeldet waren, und das Auto nicht zugelassen ist. Als man weiter nachfragte, machte er nur unschlüssige und widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Kennzeichen und des Autos. Deshalb wurde er wegen des Verdachts des schweren Diebstahls festgenommen, so die Beamten.

29-Jähriger jetzt in Justizanstalt

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass das Fahrzeug in der Nacht zum 25. November von einem Firmengelände in Innsbruck gestohlen wurde. Das hatte man bis dahin noch nicht bemerkt gehabt. Außerdem konnten dem 29-Jährigen gleich zwei Tankbetrügereien vom 25. November nachgewiesen werden, berichtet die Polizei weiter. Er verweigerte die Aussage und wurde auf Annordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt gebracht.