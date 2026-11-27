Es war am Mittwoch, 25. November, als der Mann bereits ohne Lebenszeichen in seinem Bett gefunden wurde. Anschließend konnte nur noch der Tod des 30-Jährigen festgestellt werden, heißt es. Er war in einem Mehrpersonenhaftraum untergebracht. Wie üblich in solchen Fällen, wurde eine Obduktion angeordnet. Obwohl keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vorliegen, ist unklar, in welche Richtung die Ermittlungen laufen werden. Eine endgültige Todesursache ist nämlich noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun jedenfalls.