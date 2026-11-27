Auf der Zillertaler Bundesstraße bei Fügen (Schwaz/Tirol) sind am Freitag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste drei Verletzte mit einer Bergeschere befreien, zwei wurden mit dem Hubschrauber abtransportiert.

Ein 58-Jähriger war laut Polizei gegen 13.20 Uhr auf der B169 Richtung Strass im Zillertal unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Zuerst streifte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos, dann prallte er frontal gegen ein weiteres Auto. Darin saßen eine 50-jährige Lenkerin und eine 71-jährige Beifahrerin.

Mit Bergeschere befreit

Die Feuerwehr musste alle drei mit einer Bergeschere aus den schwer beschädigten Autos befreien. Der 58-Jährige kam mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz, die 71-Jährige mit dem Hubschrauber ebenfalls nach Schwaz. Die 50-Jährige wurde mit dem Hubschrauber nach Innsbruck geflogen. Wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schlitters und Fügen mit insgesamt 40 Kräften, zwei Notarzthubschrauber, ein weiteres Notarztteam, mehrere Rettungswagen und die Straßenmeisterei. Die B169 war während der Bergung komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.