Bei Forstarbeiten in Oberperfuss ist ein 20-Jähriger am Freitag am Kopf getroffen worden und bewusstlos zusammengebrochen. Er wurde mit dem Hubschrauber nach Innsbruck geflogen.

Der junge Mann arbeitete laut Polizei gegen halb 8 Uhr in einem Waldstück und bediente dabei eine Seilwinde. Zwei Kollegen, die etwa zehn Meter entfernt waren, hörten plötzlich einen Knall und sahen, wie er zu Boden sackte. Sie liefen sofort zu ihm und verständigten die Rettung.

Von unbekanntem Gegenstand getroffen

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 20-Jährige von einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen. Ein Notarzt versorgte ihn, die Bergrettung brachte ihn aus dem Wald. Danach wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Innsbruck geflogen. Wie schwer er verletzt ist, ist nicht bekannt.