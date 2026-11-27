Am Freitagabend wurde ein 66-jähriger Landwirt bei einem Arbeitsunfall auf einem Betrieb im Bezirk Lienz verletzt. Er wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 66-jähriger Landwirt ist am Freitagabend, dem 27. November, gegen 17.40 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bezirk Lienz unbestimmten Grades verletzt worden.

Henne löst Schreckmoment aus

Wie die Polizei mitteilt, war der 66-jährige Österreicher zum Unfallzeitpunkt gerade mit dem Melken seiner Kühe beschäftigt, als plötzlich eine Henne in den Melkbereich lief. Als der Mann versuchte, das Huhn zu vertreiben, trat eine der Kühe unvermittelt mit dem Hinterlauf aus und traf ihn. Die alarmierten Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des Verletzten auf dem Hof. Anschließend wurde der 66-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren medizinischen Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.