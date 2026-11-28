Die Beamten hielten in weiterer Folge drei verdächtige Jugendliche im Alter von 13, 14 und 19 Jahren an. Bei ihnen wurde auch noch ein zweites Fahrrad sichergestellt, dass eigenen Angaben zufolge nicht ihnen gehört. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Kilimanjaro mit schwarzer Aufschrift und einem schwarzblauen Sattel. Man bittet nun jene Personen, denen ab dem 17. November ein Mountainbike gestohlen wurde, das der Beschreibung entspricht, sich an die Polizeiinspektion Kufstein zu wenden. Das kann man unter der Telefonnummer 059 133 7210 machen, so die Beamten abschließend.