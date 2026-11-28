In Sölden und Seefeld (Tirol) kam es in der Nacht auf Samstag zu körperlichen Auseinandersetzungen. Zwei Männer wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

In Sölden wurde ein 27-Jähriger vor einem Lokal geschlagen, während bei einer Krampusveranstaltung in Seefeld ein 17-Jähriger durch mehrere Faustschläge verletzt wurde.

In Sölden wurde ein 27-Jähriger vor einem Lokal geschlagen, während bei einer Krampusveranstaltung in Seefeld ein 17-Jähriger durch mehrere Faustschläge verletzt wurde.

In der Nacht auf Samstag, 28. November, kam es in Tirol zu zwei Körperverletzungen. Sowohl in Sölden als auch in Seefeld eskalierten Auseinandersetzungen, bei denen zwei Männer Verletzungen erlitten. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung in Krankenhäuser gebracht.

Schlag vor Lokal in Sölden

Gegen Mitternacht gerieten am Samstag zwei Männer vor einem Lokal in Sölden aneinander. Dabei handelte es sich um einen 27-jährigen Österreicher und einen 36-jährigen Rumänen, wie die Polizei berichtet. Im Zuge der Auseinandersetzung versetzte der 36-Jährige dem jüngeren Mann einen Schlag ins Gesicht. Der 27-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins Krankenhaus Zams gebracht.

Faustschläge bei Krampusveranstaltung in Seefeld

Bereits kurz zuvor, gegen 23.50 Uhr am Freitag, 27. November, kam es auch in Seefeld zu einer Körperverletzung. Im Rahmen einer Krampusveranstaltung steht ein 26-jähriger Österreicher im Verdacht, einen 17-jährigen Landsmann mit mehreren Faustschlägen im Gesicht verletzt zu haben. Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er zur weiteren Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Hall eingeliefert.