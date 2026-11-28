Am Freitag, dem 27. November 2026, ist am Oberlandesgericht Innsbruck ein weiteres Urteil gegen René Benko gefallen. Der ehemalige Unternehmer wurde zu einer unbedingten Zusatzstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe standen im Mittelpunkt des ursprünglichen Verfahrens gegen René Benko. Dabei ging es um das Verbergen dieser Wertgegenstände. Ein Schöffensenat am Landesgericht Innsbruck befand Benko deshalb der betrügerischen Krida für schuldig. Er verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 4.320 Euro.

Beide legten Berufung ein

Mit der gerichtlichen Entscheidung war das Verfahren allerdings noch nicht abgeschlossen. Sowohl Benko als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gingen gegen das Urteil vor. Damit landete der Fall vor dem Oberlandesgericht Innsbruck. Dieses sprach am Freitag eine zusätzliche unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten aus.

Vorhaft angerechnet

Bei der nun ausgesprochenen Zusatzstrafe wird auch die bereits verbrachte Zeit in Haft berücksichtigt. Angerechnet wurde der Zeitraum vom 23. Jänner bis zum 10. Dezember 2025. Derzeit befindet sich Benko im elektronisch überwachten Hausarrest. Er trägt somit eine elektronische Fußfessel.