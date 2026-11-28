Er wollte Schnee von der Photovoltaikanlage räumen: Am Samstag ist ein 70-Jähriger in Schwendt rund 5,5 Meter vom Dach seines Wohnhauses in den Garten gestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt.

Die Schneeräumung auf seiner Photovoltaikanlage endete für den 70-Jährigen aus Schwendt im Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz aus 5,5 Metern kam, ist noch offen.

Die Schneeräumung auf seiner Photovoltaikanlage endete für den 70-Jährigen aus Schwendt im Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz aus 5,5 Metern kam, ist noch offen.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der 70-Jährige am Samstag, 28. November 2026, gegen 12.15 Uhr auf das Dach seines Wohnhauses in Schwendt. Er wollte die Photovoltaikanlage vom Schnee befreien.

Aus 5,5 Metern in den Garten

Dabei kam der Mann zu Sturz. Er fiel aus einer Höhe von etwa 5,5 Metern vom Dach in den darunterliegenden Garten. Warum er stürzte, ist bislang ungeklärt. Der 70-Jährige erlitt eine schwere Verletzung im Brustbereich. Trotz seiner Verletzung schaffte es der Mann noch selbstständig zu seinen Nachbarn. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C4 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.