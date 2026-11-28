Am 28. November 2026 fuhr ein 31-jähriger tschechischer Varianten-Schifahrer gegen 13.10 Uhr im Schigebiet Sölden ,Tirol außerhalb des organisierten Schiraumes in den Nordosthang des Rotkogels ein. Dann geschah das Unglück.

Auf einer Seehöhe von 2.710 Metern löste der Wintersportler ein etwa 20 Meter breites und 100 Meter langes Schneebrett aus und wurde teilverschüttet. Der 31-Jährige konnte sich unmittelbar vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte selbstständig aus der Lawine befreien und blieb unverletzt.

Im Einsatz

Im Einsatz standen die Pistenrettung Sölden, die Notarzthubschrauber „Alpin 2“ und „Martin 8“, die Bergrettung Sölden sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ und ein Alpinpolizist der PI Sölden.