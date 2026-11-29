Wie die Polizei berichtet ist die Schlägerei gegen 22.10 Uhr ausgebrochen, woraufhin die Innsbrucker Polizei mit mehreren Streifen anrückte und im Zuge der Erhebungs- und Fahndungstätigkeiten die Beteiligten ausforschte. Bei dem Vorfall wurden fünf Personen verletzt, sie alle konnten die Innsbrucker Klinik nach ambulanten Behandlungen aber wieder verlassen. Die beteiligten Männer waren zwischen 23 und 42 Jahre alt und werden nun angezeigt. Der Auslöser für die Auseinandersetzung ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Cobra-Einsatz in Innsbrucker Hotel

Laut Medienberichten dürften jedenfalls auch zwei bekannte Rapper involviert gewesen sein. Laut ORF sei eine Gruppe meist schwarz gekleideter Männer ins Fast-Food-Restaurant gekommen, wo es dann zur Auseinandersetzung mit dem Personal gekommen ist. Die Gruppe hatte sich beim Eintreffen der Polizei demnach bereist vom Restaurant entfernt, wenig später soll dann die Cobra ein Hotel nahe des Innsbrucker Flughafens gestürmt haben. Ein Statement der beiden Rapper dazu ist bisher noch ausständig.