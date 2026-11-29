Eine Bergtour in St. Sigmund im Sellrain endete am Samstag mit einem Hubschraubereinsatz. Ein 35-jähriger Deutscher geriet in zunehmend anspruchsvolles Gelände und konnte weder weiterklettern noch umkehren.

Ein Polizeihubschrauber rückte zur Rettung aus. Der Bergsteiger konnte unverletzt geborgen und zum Ausgangspunkt seiner Tour zurückgeflogen werden.

Ein Polizeihubschrauber rückte zur Rettung aus. Der Bergsteiger konnte unverletzt geborgen und zum Ausgangspunkt seiner Tour zurückgeflogen werden.

Bereits um 4.30 Uhr machte sich der 35-Jährige aus Oberbayern am Samstag, dem 28. November 2026, alleine auf den Weg. Sein Ziel war der 3.081 Meter hohe Zwieselbacher Roßkogel in Tirol. Beim Aufstieg über den Ostgrat zum Schöllerkogel geriet der Bergsteiger jedoch in eine alpine Notlage.

Rückweg war nicht mehr möglich

Auf dem Grat lagen rund 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Der Deutsche legte deshalb seine mitgeführten Steigeisen an und setzte seine Tour fort. Laut eigenen Angaben überwand er dabei ein bis zwei Kletterstellen, bei denen ihm bereits bewusst war, dass eine Umkehr nicht mehr möglich sein würde. Er bezeichnete diese als „Point of no return“.

Polizeihubschrauber rettet Bergsteiger

Da das Gelände immer anspruchsvoller wurde und ein Rückzug nicht mehr möglich war, setzte der 35-Jährige schließlich um 13.26 Uhr auf einem Vorgipfel des Schöllerkogels auf 2.910 Metern Höhe einen Notruf ab. Ein Polizeihubschrauber rückte zur Rettung aus. Der Bergsteiger konnte unverletzt geborgen und zum Ausgangspunkt seiner Tour zurückgeflogen werden.