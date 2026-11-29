Ein Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn bei Kematen forderte am Sonntagvormittag eine Verletzte. Ein 39-jähriger Autofahrer soll am Steuer eingeschlafen und gegen die Leitschiene geprallt sein. Ein Alkotest war positiv.

Am Sonntag, dem 29. November 2026, ereignete sich gegen 9.40 Uhr auf der A12 Inntalautobahn in Fahrtrichtung Westen ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Bosnier kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitschiene. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein.

19-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurde die 19-jährige serbische Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Der Autofahrer gab hingegen an, unverletzt geblieben zu sein, und lehnte eine Untersuchung im Krankenhaus ab.

Alkotest ergibt hohe Alkoholisierung

Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest ergab beim 39-Jährigen eine hohe Alkoholisierung. Die Beamten nahmen dem Mann noch an der Unfallstelle vorläufig den Führerschein ab. Am Fahrzeug entstand massiver Sachschaden im Front- und Seitenbereich. Auch die ASFINAG verzeichnete erhebliche Schäden. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht.