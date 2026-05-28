Vollmond im Mai 2026: Darum ist der Blue Moon besonders

Himmelsfans aufgepasst: Ende Mai gibt es ein seltenes Schauspiel am Nachthimmel. Am 31. Mai 2026 ist bereits zum zweiten Mal in diesem Monat Vollmond. Dieses Phänomen wird „Blue Moon“ genannt – auch wenn der Mond dabei nicht blau.

Der Mond zeigt sich derzeit schon deutlich am Abendhimmel. Am 31. Mai um 10.45 Uhr ist es dann so weit: Der Erdtrabant steht wieder als Vollmond am Himmel. Besonders daran: Schon am 1. Mai 2026 war Vollmond zu sehen. Damit gibt es innerhalb eines Monats gleich zwei Vollmonde. Genau dieser zweite Vollmond in einem Kalendermonat wird als Blue Moon bezeichnet. Der Name hat allerdings nichts mit der Farbe des Mondes zu tun. Er geht auf die englische Redewendung „once in a blue moon“ zurück – also etwas, das nur selten passiert.

Darum ist ein Blue Moon so selten

Von einem Vollmond bis zum nächsten vergehen rund 29,5 Tage. Damit ein zweiter Vollmond überhaupt noch in denselben Monat passt, muss der erste Vollmond sehr früh im Monat stattfinden. Im Februar ist ein Blue Moon grundsätzlich nicht möglich, weil der Monat nur 28 oder 29 Tage hat. In Monaten mit 30 Tagen ist es ebenfalls knapp. Am besten stehen die Chancen in Monaten mit 31 Tagen – also etwa im Jänner, März, Mai, Juli, August, Oktober oder Dezember.

Februar kann sogar ganz ohne Vollmond bleiben

Der Februar hat noch eine Besonderheit: Es kann vorkommen, dass in diesem Monat gar kein Vollmond zu sehen ist. Dann treten dafür im Jänner und im März jeweils zwei Vollmonde auf. Dieses seltene Ereignis gab es zuletzt 2018 – und es soll erst 2037 wieder vorkommen. Ein Blue Moon tritt im Durchschnitt etwa alle zweieinhalb Jahre auf. Die nächsten Doppel-Vollmonde innerhalb eines Monats stehen laut den Angaben am 2. Dezember 2028 und am 1. September 2031 bevor.

Mond leuchtet nicht blau – ist aber ein Minimond

Auch wenn der Name anderes vermuten lässt: Der Blue Moon Ende Mai 2026 wird nicht blau am Himmel stehen. Besonders ist er trotzdem. Denn der Vollmond befindet sich diesmal relativ weit von der Erde entfernt. Der Grund: Die Umlaufbahn des Mondes ist elliptisch. Dadurch schwankt seine Entfernung zur Erde. Anfang Juni erreicht der Mond den erdfernsten Bereich seiner Bahn, das sogenannte Apogäum. Am 1. Juni um 6.32 Uhr ist er rund 406.366 Kilometer von der Erde entfernt. Damit handelt es sich bei diesem Blue Moon zugleich um einen Minivollmond oder Mikrovollmond. Er wirkt dadurch etwas kleiner als ein Vollmond, der der Erde besonders nahe ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 06:24 Uhr aktualisiert