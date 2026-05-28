Kings of Leon, Flo Rida & Co.: Diese Stars kommen im Juni nach Wien

Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, bietet im Juni ein abwechslungsreiches Programm – von Hip-Hop über Italo-Rock bis hin zu Familienveranstaltungen und Progressive-Rock. Für jedermann ist etwas dabei.

Hip-Hop, Pop und Rock – Artisten sorgen für Stimmung

Mit weltweiten Hits wie „Low“ zählt Flo Rida zu den erfolgreichsten Hip-Hop- und Popstars der vergangenen Jahre. Am 2. Juni kommt der US-Superstar in die Halle D der Wiener Stadthalle. Die italienische Blues- und Rock-Ikone Zucchero zählt zu den bedeutendsten Künstlern Europas. Mit Songs wie „Senza una donna“ begeistert er seit Jahrzehnten Millionen Fans weltweit. Am 11. Juni gastiert er in der Halle D und bringt seinen einzigartigen Italo-Rock auf die Bühne. Ein besonderes Highlight für alle Fans von Rockmusik: Die Supergroup BEAT bringt die Musik der legendären 1980er-Jahre-Phase von Prog-Rock-Urgestein King Crimson mit ehemaligen Mitgliedern am 20. Juni in der Halle F zurück auf die Bühne. Seit Jahren gehört Kings of Leon mit einem Mix aus Rock, Alternative und Stadionhymnen zu einer der erfolgreichsten Bands. Songs wie „Sex on Fire“ sind allseits bekannt. Am 23. Juni kommen sie in die Halle D der Wiener Stadthalle.

Auch für Kinder ist etwas dabei

18.000 Monsterfreunde-Kinder treten heuer zwischen dem 8. und 10. Juni 2026, aufgeteilt auf sechs Konzerte, in der Halle D auf. Damit treffen die größten Kinderkonzerte des Landes auf die größte Bühne des Landes. Einzigartig und ein Erlebnis für die ganze Familie. Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle, online sowie an allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.