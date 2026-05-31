Jetzt fix: Adi Hütter wieder Cheftrainer in Frankfurt

Jetzt ist es also fix: Adolf "Adi" Hütter kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er seine bisher wohl größten Erfolge als Trainer gefeiert hat. Er wird wieder Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.

In einem Facebook-Posting verkünden die Frankfurter den Coup folgendermaßen: „Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.“ Damit übernimmt der Vorarlberger die Nachfolge des glücklosen Spaniers Albert Riera. Dieser war keine vier Monate beim Club. Für Adi Hütter sei es etwas „ganz Besonderes, wieder Trainer der Eintracht zu sein“, so der 56-Jährige in einem ersten Statement. Immerhin war er bereits von 2018 bis 2021 bei den Hessen als Trainer engagiert und hat die Mannschaft damals auch ins Europa League-Halbfinale geführt.

Adi Hütter: „Sehr sehr wichtig, dass wir kreativen Fußball spielen“

Im Interview spricht der Österreicher auch über seine Ansprüche und Ziele, die er mit dem Verein in seiner zweiten Amtszeit als Trainer erreichen möchte: „In erster Linie geht es mir immer darum, dass man erfolgreichen Fußball spielt“, so Hütter. Ihm sei auch „sehr sehr wichtig, dass wir kreativen Fußball spielen“. Gleichzeitig möchte er, dass die Mannschaft dominant in der gegnerischen Hälfte auftritt. „Aber dazu braucht man auch eine top Organisation.“