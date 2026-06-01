Sparkurs beim ORF: Steht die Millionenshow vor dem Aus?

Berichten zufolge belaufen sich die jährlichen Produktionskosten auf rund fünf Millionen Euro. Die beliebte Sendung "Millionenshow" mit Moderator Armin Assinger könnte im Zuge einer umfassenden Budgetkürzung abgesetzt werden.

Seit 26 Jahren bereits läuft die Show rund um das große Geld im ORF. Seither gab es über 1.000 Sendungen. Unter dem damaligen Namen „Alles ist möglich – die 10-Millionen-Show“ führte Austropop-Star Rainhard Fendrich durch die Sendung. Der Hauptgewinn damals: 10 Millionen Schilling, also umgerechnet etwa 730.000 Euro. Später wurde er von Barbara Stöckl abgelöst.

Armin Assinger seit 2002 nicht mehr wegzudenken

Der Kärtner Moderator Armin Assinger moderiert die Show seit 2002 und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Ende des Jahres würde allerdings sein Vertrag auslaufen, berichtet Assinger gegenüber „Oe24“. Ob es eine Verlängerung gibt, bleibt ungewiss.

Radikale Einschnitte im Zuge von Spar-Maßnahmen

Die radikalen Einschnitte, die der ORF voraussichtlich ab kommendem Jahr setzen muss, führen zu ersten Streichlisten. Das könnte das Ende für viele beliebte Formate bedeuten. Der „Kurier“ berichtete von einigen Sendungen auf der Streichliste am Küniglberg. Auch die Millionenshow soll auf dieser Liste stehen.