Amore unter Palmen-Star Uschi tot: „Niemand hätte ahnen können, dass…“

Plötzlich und unerwartet ist Uschi, bekannt aus der ATV-Sendung "Amore unter Palmen", im Senegal verstorben. Ihre Söhne bitten nun um Spenden - für das Begräbnis und um ihre Projekte weiterzuführen und den Ehemann zu unterstützen.

Vor einigen Tagen ist ATV-Star Uschi, die aus dem Format „Amore unter Palmen“ bekannt war, im Senegal verstorben. Der Streamingdienst JOYN bezeichnet sie als ehrliche und humorvolle Person, deren Auftreten sie schnell zu einer der „prägenden Persönlichkeiten von ‚Amore unter Palmen'“ gemacht habe. Auch der Sender ATV selbst schreibt nun auf Instagram: „Uschi hat viele von euch mit ihrer Art berührt – umso mehr traf uns die Nachricht. Unsere Gedanken sind weiterhin bei ihren Liebsten. Die Familie hat einen Spendenaufruf ins Leben gerufen, um Unterstützung zu bekommen.“

Daran ist ATV-Star Uschi verstorben

In diesem schreiben ihre Söhne, dass sie noch am Vortag glücklich mit ihren Liebsten zusammengesessen sei, das Leben und ein gemeinsames Essen genossen hätte. „Niemand hätte ahnen können, dass sie am nächsten Tag durch eine plötzliche Embolie aus dem Leben gerissen werden würde“, enthüllt man im Spendenaufruf auch die Todesursache. Im Senegal hatte der ATV-Star einen Ort gefunden, an dem sie glücklich war, weshalb sie nun auch dort ihre letzte Ruhe finden soll.

Amore unter Palmen-Star Uschi soll im Senegal beerdigt werden

Neben dem „unendlichen Schmerz“, der dieser unerwartete Verlust bedeutet, hat man nun auch eine große finanzielle Belastung. Die Spenden braucht man, „um die Bestattung im Senegal sowie die damit verbundenen Ausgaben zu finanzieren“. Gleichzeitig möchte man auch Uschis Ehemann Oumzy weiter unterstützen, ein Teil der Spenden gehen also an ihn bzw. an Projekte, bei denen Uschi auch mitgeholfen hat – wie etwa der Finanzierung der Schulgebühren für Oumzys Nichte. Diese möchte man bis auf Weiteres selbst übernehmen, dmait die Unterstützung nicht plötzlich wegbricht.

Uschis Ehemann wird jetzt von Söhnen unterstützt

Außerdem steht Oumzy nun vor der Situation, das Zuhause zu verlieren, da er die laufenden Kosten alleine nicht tragen kann. „Auch hier werden wir ihn – unabhängig von den Spenden – weiterhin unterstützen, damit er nicht völlig ohne Perspektive dasteht“, versprechen die beiden Söhne. Dennoch hofft man auf finanzielle Unterstützung durch Spenden und erklärt außerdem, dass „jede Form der Hilfe direkt dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird“. Den Spendenaufruf hat man via „gofundme“ hier online gestartet.