Thomas Brezina feiert 10. Hochzeitstag: Das ist sein Geheimnis für eine glückliche Ehe

Zehn Jahre verheiratet, viele gemeinsame Erlebnisse und eine klare Erkenntnis: Thomas Brezina feiert mit seinem Ehemann Ivo Hochzeitstag und verrät, was ihre Liebe seit einem Jahrzehnt stark macht.

Zehn Jahre Ehe, viele gemeinsame Erlebnisse und eine klare Erkenntnis: Für den österreichischen Autor Thomas Brezina ist die Grundlage einer glücklichen Beziehung nicht das Bedürfnis nacheinander, sondern der bewusste Wunsch, miteinander durchs Leben zu gehen. Anlässlich seines 10. Hochzeitstages blickt Brezina auf seine Ehe mit seinem Mann Ivo Belajic zurück – und verrät dabei sein persönliches Liebesgeheimnis.

Thomas Brezina feiert 10. Hochzeitstag mit Mann Ivo

Geheiratet haben die beiden vor zehn Jahren in London. Der Grund: In Österreich war eine Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare damals noch nicht möglich. Heute erinnert sich Brezina dankbar an diesen besonderen Schritt und die gemeinsame Zeit, die seitdem vergangen ist.

„Wir wollen einander. Wir brauchen einander nicht.“

Was hat er in zehn Jahren Ehe gelernt? Seine Antwort ist ebenso einfach wie bemerkenswert: „Wir wollen einander. Wir brauchen einander nicht.“ Für Brezina liegt genau darin der entscheidende Unterschied. Eine Beziehung funktioniere besonders gut, wenn zwei Menschen freiwillig und aus Überzeugung zusammen seien – nicht aus Abhängigkeit. Ein weiterer Schlüssel zum gemeinsamen Glück sei die Freundschaft. „Wir sind beste Freunde“, sagt der Erfolgsautor. Gleichzeitig betont er, dass er und sein Ehemann in vielen Bereichen sehr unterschiedlich seien. Dennoch teilen sie dieselben Werte, und genau das schaffe die starke Verbindung zwischen ihnen.

Eine besondere Liebeserklärung

Natürlich sei auch ihre Ehe nicht frei von Konflikten. Mit einem Augenzwinkern gesteht Brezina, dass er seinen Mann manchmal „zum Teufel“ wünsche – und umgekehrt. Doch am Ende seien sich beide immer über eines einig: Gemeinsam sei das Leben schöner als allein. Zum Jubiläum richtet der Autor deshalb vor allem einen Dank an seinen Ehemann: für die vergangenen zehn Jahre und für all jene, die noch vor ihnen liegen. Eine Liebeserklärung, die zeigt, dass eine glückliche Ehe nicht von Perfektion lebt, sondern von Respekt, Freundschaft und gemeinsamen Werten.