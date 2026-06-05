„Fake-Schwangerschaft“: Oliver Pocher schießt scharf gegen Ex-Frau Amira

Oliver Pocher lässt auch Wochen nach den Schwangerschafts-News seiner Ex-Frau Amira Aly nicht locker. In seinem Podcast teilt der Comedian erneut gegen die Moderatorin aus und sorgt mit provokanten Aussagen für Aufsehen.

Der öffentliche Schlagabtausch zwischen Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Amira Aly geht weiter. In der aktuellen Folge seines Podcasts „Patchwork Boys“ äußerte sich der Comedian erneut kritisch zur Schwangerschaft seiner Ex-Partnerin und machte deutlich, dass ihn vor allem stört, nicht persönlich darüber informiert worden zu sein. Pocher erklärte, dass er die Nachricht lediglich aus den Medien kenne und bis heute keine direkte Bestätigung von Amira erhalten habe. Mit provokanten Aussagen sorgte er dabei erneut für Aufmerksamkeit.

Pocher: „Weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht“

Bereits Ende Mai kritisierte der Comedian seine Ex-Frau dafür, ihn nicht persönlich über die Schwangerschaft informiert zu haben. Daran scheint sich bisher nichts geändert zu haben. „Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat. Weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht. Ich werde es eines Tages vielleicht erfahren”, erzählt Pocher im Gespräch mit Postcast-Cohost Pietro Lombardi. Dabei betonte er wiederholt, dass aus seiner Sicht ein klärendes Gespräch nicht stattgefunden habe. Auch Podcast-Partner Pietro Lombardi sprach über private Konflikte mit seiner Ex-Frau Sarah Engels. Auslöser war ein geplatzter Urlaub mit seinem Sohn.

Amira nimmt sich Auszeit in Österreich

Während Oliver Pocher öffentlich Kritik äußert, genießt die gebürtige Klagenfurterin Amira Aly derzeit eine Auszeit in Österreich. Auf Instagram teilte die Moderatorin Eindrücke eines Aufenthalts in Salzburg, wo sie gemeinsam mit ihrer Familie Zeit in der Natur verbrachte. Die veröffentlichten Fotos zeigen unter anderem Fahrradausflüge, gemütliche Abende am Lagerfeuer und regionale Kulinarik. Dabei ist auch ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Aly und Pocher hatten im Sommer 2023 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Wenig später wurde ihre Beziehung mit Moderator Christian Düren öffentlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert