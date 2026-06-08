ÖFB-Star Baumgartner fällt länger aus als gedacht

Die Hiobsbotschaften rund um die Verletzung von ÖFB-Star Christoph Baumgartner nehmen weiter kein Ende. Er könnte deutlich länger ausfallen, als ursprünglich gedacht.

Das Testspiel des österreichischen Nationalteams gegen Tunesien hat schon vor Anpfiff einen prominenten Tribut gefordert. ÖFB-Star Christoph Baumgartner hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Schon da war klar: Die WM ist für den Spieler von RB Leipzig gelaufen. Nun scheint die Verletzung noch schwerwiegender zu sein, als man erst angenommen hat. Neben der WM verpasst Baumgartner auch den Saisonstart in Deutschland – und wird einige Monate lang ausfallen.

Diese Ausfallzeit droht Christoph Baumgartner jetzt

Einem Bericht des „Kurier“ zufolge soll sich der 26-Jährige die Sehne des Rectus femoris an der Vorderseite des Oberschenkels gerissen haben. Ursprünglich war „nur“ von einer Muskelverletzung die Rede. Die „neue“ Ausfallzeit, die dadurch bekannt geworden ist: rund fünf Monate. Heißt: Nicht nur die WM ist gelaufen, auch bei den kommenden Nations-League-Spielen im September wird Baumgartner wohl nicht mitspielen können. Zudem verpasst er auch den Start in die Champions League mit seinem Club in Deutschland, wo er mittlerweile ein absoluter Leistungsträger ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert